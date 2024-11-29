Втрати армії РФ за добу: 2030 солдатів і 34 артсистеми

САУ української армії б'є по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби втрати російських загарбників склали 2030 осіб. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.



Також українські воїни знешкодили 8 танків, 33 бойові броньовані машини та 34 артилерійські системи.



Крім того, ЗСУ збили 89 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 86 крилатих ракет, а також знищили 86 автомобілів і три одиниці спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо, раніше втрати російських загарбників склали 1580 осіб та 14 танків.