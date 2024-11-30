Близько 200 зіткнень за добу: куди просувається армія РФ на Донеччині

Російські війська окупували низку населених пунктів у Донецькій області. Як повідомляє аналітичний проєкт DeepState, захоплені села Жовте, Пустинка та Роздольне.

Також у армії РФ є просування біля Іллінки, Новодонецького, Трудового, Пушкіного та в Кураховому.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби зафіксовано 192 бойові зіткнення. Понад 80 атак Сили оборони відбили на Курахівському та Покровському напрямках. На Времівському напрямку окупант наступав за активної підтримки авіації.



На Курахівському напрямі Сили оборони відбили 46 атак. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 41 штурмову та наступальну дію РФ.



На лиманському напрямі було 20 атак. На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районі Часового Яру та у бік Білої Гори.



На Торецькому напрямку було дві атаки неподалік Дружби та Торецька.



На Времівському напрямку окупант здійснив 26 штурмів українських позицій.

Нагадаємо, що армія РФ відновлює активні штурми біля міста Часів Яр у Донецькій області.