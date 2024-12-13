Росія атакувала не лише енергетику, а й транспортні мережі та ключові об'єкти України — пані посол США

РФ атакує енергосистему, транспортну мережу та ключові об'єкти в Україні. Фото: Бріджіт Брінк

Російські війська вранці 13 грудня завдають ракетного удару по Україні. Головні цілі — енергетичні системи, транспортні мережі та ключові об'єкти України. Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х.



«Починаючи з 07:00 за київським часом критична інфраструктура України зазнає чергової масованої атаки. Росія здійснила обстріл балістичними ракетами, націлившись на енергетичні системи, транспортні мережі та ключові об’єкти по всій країні», — написала Брінк.



Раніше ми писали, що міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у Фейсбуці сьогодні вранці написав, що енергетика по всій Україні знову перебуває під масованим ударом російських військ.