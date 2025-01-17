ЗСУ вдарили по ППО в Бєлгородській області: уражена радіолокаційна техніка

Російська радіолокаційна техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

Вдень 16 січня підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали точних ударів по військових цілях РФ у Бєлгородській області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Зокрема, атаковані позиції зенітного ракетного дивізіону 568-го зенітного ракетного полку ЗС РФ. Зафіксоване припинення функціонування радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400, що свідчить про успішне ураження цілі.



Також українські ракетники вдарили по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336-го радіотехнічного полку російських загарбників. Підтверджене пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу.



«Бойова робота з ослаблення протиповітряної оборони РФ триває», – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, що вночі 16 січня ЗСУ безпілотниками атакували нафтобазу «Ліскінська» у Воронезькій області РФ, внаслідок чого там виникла масштабна пожежа.