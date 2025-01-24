«Штурмують "по сірому"»: у ЗСУ розповіли про бої з російською армією у Часовому Яру

Ситуація у Часовому Яру. Фото: карта DeepState

Російські війська не припиняють спроб захопити місто Часів Яр Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, під час штурмових дій загарбники ведуть стрілецький бій та застосовують усі доступні засоби ураження.



«Період штурмових дій це переважно, можемо сказати, «по сірому». Тобто коли обмежена видимість для аеророзвідки, для застосування різного роду і типів БПЛА. Переважно це відбувається вдень», – розповів речник ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що авіація ЗСУ вдарила по військах РФ під Часовим Яром, після цього росіяни підпалили колектор із сотнею своїх загиблих солдатів.