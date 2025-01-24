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У МВА назвали стратегічну мету наступу російських військ на Торецьк

24 січня 2025, 17:11

У МВА назвали стратегічну мету наступу російських військ на Торецьк

Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState

Стратегічна мета наступу ЗС РФ на Торецьк – це захопити місто та використати його територію як плацдарм для наступу на Костянтинівку, зокрема проводячи активні бойові дії з боку Часового Яру. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» повідомив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик.

За його словами, окупанти намагаються якнайшвидше досягти цієї мети, докладаючи всіх зусиль для того, щоб повністю взяти під контроль територію Торецької громади.

«Ситуація динамічно змінюється: то ворог просувається вперед, то Сили оборони дають гідну відсіч та відтісняють окупантів. Проте загальна ситуація залишається напруженою та складною. Нині справді продовжуються бої за шахту «Торецька». Ми маємо частину міста, де наші хлопці тримають оборону – це житловий кооперативний масив. Наші воїни дають гідну відсіч», – заявив Чинчик.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи вдається російській армії з флангів обійти Покровськ.

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