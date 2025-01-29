В Україні запустили власне виробництво кодифікованих FPV-дронів

У Міністерстві оборони повідомили, що працюють над власним виробництвом кодифікованих FPV-дронів. Проєкт реалізується за тристоронньою угодою із приватним розробником, який надав ліцензію на виробництво БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства.



Виробництво дронів розпочалося у грудні 2024 року на базі державного підприємства (ДП).



Продукція надсилатиметься підрозділам Сил оборони України. Після відпрацювання технології виробництва та її масштабування ДП зможе самостійно брати участь у тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників.



«Завдяки інтеграції держави у виробничі ланцюжки ми отримали чітке розуміння собівартості виробництва дронів та наших конкурентних переваг на цьому ринку. Це дозволить підвищити якість готової продукції за рахунок сталої конкуренції», — заявив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.



Крім того, Міноборони розробило дорожню карту для організації таких виробництв з іншими розробниками безпілотників.



Раніше в оборонному відомстві наголошували, що українські військовослужбовці можуть отримати швидкісний броньований екскаватор-навантажувач JCB HMEE.