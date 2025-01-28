Російські БПЛА атакували музей ретро-автомобілів: знищено 9 авто, 27 пошкоджено

БПЛА РФ вдарили по музею ретро-автомобілів. Фото: КОВА

Унаслідок російської атаки БПЛА в області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів. Про це йдеться у звіті КОВА.

БПЛА РФ вдарили по музею ретро-автомобілів. Фото: КОВА

Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 м2. Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів і 27 пошкоджено.

БПЛА РФ вдарили по музею ретро-автомобілів. Фото: КОВА

«Також наслідки атаки фіксуються ще в трьох районах області. У них пошкоджено 2 приватні будинки, 3 нежитлові приміщення, 3 автомобілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не допущено», - інформує пресслужба КОВА.

БПЛА РФ вдарили по музею ретро-автомобілів. Фото: КОВА

Оперативні групи продовжують роботу з ліквідації наслідків нічної атаки ворога.

Раніше російські дрони атакували Харків, в місті спалахнула масштабна пожежа у виробничих приміщеннях, серед постраждалих є дитина.