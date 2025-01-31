РФ вдарила дронами по Чорноморську: поранено лікаря, пошкоджено будівлі

Росія третій день поспіль безупинно атакує Одеську область ударними дронами, під удар окупантів потрапила лікарня і поранено людей. Про це повідомляє Одеська ОВА.
Цього разу війська РФ атакували Чорноморськ. Унаслідок атаки пошкоджено міську лікарню, приватний житловий будинок, адміністративну будівлю, зерновий склад і вантажні автомобілі.
«Постраждали чотири людини, одна з них - лікар, який під час удару проводив операцію. Усі поранені перебувають у стані середнього ступеня тяжкості. Двох госпіталізовано, решта отримують амбулаторне лікування», - ідеться в повідомленні.
Також через удар виникли проблеми з подачею електроенергії в частині Чорноморська та передмісті. Фахівці ДТЕК уже працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, війська РФ за добу вдарили по кількох населених пунктах Донеччини. Одна людина загинула, ще 18 дістали поранення.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях