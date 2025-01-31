РФ вдарила дронами по Чорноморську: поранено лікаря, пошкоджено будівлі

РФ вдарила дронами по Чорноморську. Фото: Одеська ОВА

Росія третій день поспіль безупинно атакує Одеську область ударними дронами, під удар окупантів потрапила лікарня і поранено людей. Про це повідомляє Одеська ОВА.



Цього разу війська РФ атакували Чорноморськ. Унаслідок атаки пошкоджено міську лікарню, приватний житловий будинок, адміністративну будівлю, зерновий склад і вантажні автомобілі.



«Постраждали чотири людини, одна з них - лікар, який під час удару проводив операцію. Усі поранені перебувають у стані середнього ступеня тяжкості. Двох госпіталізовано, решта отримують амбулаторне лікування», - ідеться в повідомленні.



Також через удар виникли проблеми з подачею електроенергії в частині Чорноморська та передмісті. Фахівці ДТЕК уже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, війська РФ за добу вдарили по кількох населених пунктах Донеччини. Одна людина загинула, ще 18 дістали поранення.