Атака «Шахедів» у Чорноморську: загорілися квартири на трьох поверхах

Через «Шахеди» у Чорноморську загорілися квартири на трьох поверхах. Фото: Кіпер

У Чорноморську, внаслідок атаки «шахедів», сталося займання квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



«Пожежу площею 100 м2 оперативно ліквідували наші вогнеборці. Також в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загорянням, вогонь на площі 50 м2 було ліквідовано. Ще один безпілотник впав на відкритій території без детонації», – пояснив Кіпер.



За словами голови обласної військової адміністрації, сили протиповітряної оборони знищили більшість «шахедів». Він також підтвердив, що обійшлося без людських жертв та постраждалих.

Через «Шахеди» у Чорноморську загорілися квартири на трьох поверхах. Фото: Кіпер

Через «Шахеди» у Чорноморську загорілися квартири на трьох поверхах. Фото: Кіпер

Через «Шахеди» у Чорноморську загорілися квартири на трьох поверхах. Фото: Кіпер

Раніше, в ніч проти 8 жовтня ППО України збила 18 з 19 російських БПЛА. Нагадаємо, російські війська ввечері 7 жовтня атакували портову інфраструктуру Одеси.