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Російські війська «забуксували» під Покровськом: інтенсивність їхніх штурмів знизилася – ЗСУ

03 лютого 2025, 18:25

Російські війська «забуксували» під Покровськом: інтенсивність їхніх штурмів знизилася – ЗСУ

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

Росіяни продовжують спроби з півдня та південного заходу обійти та охопити місто Покровськ Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

Однак, за його словами, війська РФ дещо «забуксували» на цьому напрямку.

«Інтенсивність їхніх штурмових дій дещо знизилася, але залишається високою. Опір для них став надто сильним, тому вони зіткнулися з об'єктивними труднощами. Їхня амбіція залишається незмінною – охопити місто із заходу, «перерізати» траси, що ведуть до нього, і залишити захисників міста без постачання або хоча б обмежити його. Тому вони намагаються виконати це завдання. Вони кинули свої основні сили. Там до певного часу відбувалася кількість боєзіткнень, співставна з усім фронтом», – зазначив Трегубов.

Спікер ОСУВ «Хортиця» стверджує, що зараз у загарбників немає настільки великої переваги, яка б дозволяла ефективно і без особливих втрат для себе, без «буксування», без трьох-чотиризначних втрат на добу вести активні наступальні дії.

«З обох боків це дещо нагадує боксерський поєдинок, який доходить до 10 раунду, коли обидва боксери втомилися, але той, хто активніше наступав на початку, втомився більше, оскільки у нього не вистачає енергії й він починає «виснути» на своєму противнику», – додав він.

Нагадаємо, що армія РФ у дві хвилі наступала поблизу селища Велика Новосілка на Донеччині, ЗСУ уразили колони бронетехніки росіян.

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