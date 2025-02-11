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Обстріл Сумщини військами РФ: двоє загиблих, зруйновано будинки та школу

11 лютого 2025, 17:14

Обстріл Сумщини військами РФ: двоє загиблих, зруйновано будинки та школу

Результат обстрілу Сумської області ЗС РФ. Фото: Нацполіція Результат обстрілу Сумської області ЗС РФ. Фото: Нацполіція

Унаслідок російського обстрілу Краснопільської громади на Сумщині загинуло двоє людей. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

Сьогодні вдень окупанти двічі вдарили по прикордонному населеному пункту керованими авіабомбами. Унаслідок атаки загинули 40-річний місцевий мешканець та 30-річна жінка.

Результат обстрілу Сумської області ЗС РФ. Фото: Нацполіція

Унаслідок російського обстрілу було зруйновано житлові будинки, будівлю школи та приміщення тракторної бригади. Також ЗС РФ пошкодили приватні автомобілі.

На місці працюють правоохоронці, фіксуючи воєнні злочини Росії. За фактом обстрілу порушено кримінальне провадження за статтею 438 КК України («Порушення законів та звичаїв війни»).

Раніше російські війська знову атакували Куп'янський район Харківської області за допомогою ударів БПЛА.

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