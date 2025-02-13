«Білі янголи» врятували покинутого алабая з Покровська і знайшли йому новий дім

«Білі янголи» врятували покинутого алабая з Покровська. Фото: Нацполіція

У Покровську поліцейські евакуаційного підрозділу «Білі янголи» врятували алабая, який залишився без господарів у фронтовому місті, і допомогли знайти йому новий дім. Про це повідомили правоохоронці Донецької області.







Пес прибився до місцевих жителів, які годували його, але більше не могли про нього піклуватися. Вони звернулися по допомогу до поліції, і собака без вагань сів у машину до правоохоронців.

«Білі янголи» врятували покинутого алабая в Покровську. Фото: Нацполіція

Через великі розміри йому дали кличку Мишко. Начальник підрозділу «Білий янгол» Геннадій Юдін тимчасово прихистив чотирилапого, а потім розмістив оголошення в соцмережах, щоб знайти йому постійний дім.

«Білі янголи» врятували покинутого алабая в Покровську. Фото: Нацполіція

«Білі янголи» врятували покинутого алабая в Покровську. Фото: Нацполіція

Уже наступного дня відгукнувся чоловік, який захоплюється цією породою. Новий господар приїхав за Мишком, і тепер врятований алабай знайшов теплу домівку і люблячу сім'ю.

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