ЗСУ: Росіяни розуміють, що під Покровськом велика проблема, тому шукають інші напрямки для прориву

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

На Лиманському напрямку кількість російських штурмів зростає. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, це помітно, але й українські сили на цьому напрямку зараз діють високоефективно.



«Очевидно, що росіяни шукають «де тонко – там і рветься». Вони вже розуміють, що під Покровськом велика проблема, тому шукають інші напрямки, де можна зробити прорив, де можна хоч якимось тиском витіснити українців та показати успіх на переговорах та у своїх медіа. Однак зараз це у них не виходить», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що на Новопавлівському напрямку за останні дні ситуація покращилася для українських військ.