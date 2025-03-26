На строк до 23 років засудили у Росії українців із «Азова»

Ростовський суд засудив 23 українців із «Азова» на строк до 23 років. Скріншот

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону сьогодні, 26 березня, ухвалив вирок 23 українцям, пов'язаним із полком «Азов». Дванадцятьох людей отримали від 13 до 23 років колонії суворого режиму, ще 11 заочно засуджено — їх обміняли до вироку, пише «Медіазона».

Суд визнав їх винними у насильницькому захопленні влади, організації діяльності «терористичної організації» та навчанні для терористичної діяльності.

Один фігурант, водій Олександр Іщенко, помер у СІЗО у липні 2024 року. Інші на момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року вже не служили в армії чи полку, а мали цивільні професії — серед фігурантів справи, окрім жінок-кухарів, були різноробочі, колишні кінологи, водії.

Крім того, обвинувачені неодноразово заявляли про фальсифікацію їх свідчень, допити без адвокатів, принизливе поводження, відмову в медичній допомозі та в тортурах.

«Я бачив мішки на головах, дроти на різних кінцівках тіла, зламані ребра, відбиті нирки, люди, забиті до смерті, голод більше року, ніякої медичної допомоги, люди гнили, ноги, руки, воші, клопи, два рази душ за рік, в який ми сходили — пішли брудніше, ніж прийшли, ще й побиті», — сказав в останньому слові один засуджених Микита Тимонін.