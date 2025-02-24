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Зеленський: «Росія через 10 років може знову напасти, якщо Україна не буде готова»

24 лютого 2025, 19:12

Зеленський: «Росія через 10 років може знову напасти, якщо Україна не буде готова»

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна сподівається закінчити війну в 2025 роцы. Про це під час пресконференції у Києві за результатами пленарного засідання «Підтримуй Україну» заявив президент Володимир Зеленський.

 За його словами, це дуже складна ситуація.

 «Росія може повернутися за 10 років, якщо ми не будемо готові. Вони не повернуться, якщо ми їх повернемо на їхнє місце та територію, якщо Україна буде у Європейському Союзі та НАТО. І вони не повернуться, якщо ми матимемо сильну армію, Альянс і єдність», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що в Кремлі хочуть домогтися заборони обміну розвідданими між США та Україною.

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