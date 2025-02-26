У Краснодарському краї РФ через атаку дронів пошкоджено трубопровід і нафтову установку — ЗМІ

Сьогодні вночі дрони атакували Туапсе у Краснодарському краї Росії. Фото: ASTRA

Трубопровід та нафтопереробна установка пошкоджені на нафтопереробному заводі у російському Туапсі внаслідок атаки БПЛА. Про це повідомили джерела видання ASTRA.

Вночі безпілотники атакували Туапсинський нафтопереробний завод, з'ясувала ASTRA. Два безпілотники впали на територію підприємства. В результаті пошкоджено частину нафтопереробної установки ЕЛОУ-ВТ-12. Також пошкоджено трубопровід сирої нафти.

За даними ASTRA, нафта розлилася на площі 5 кв. м. Крім того, внаслідок роботи ППО постраждали два приватні будинки на Краснодарській вулиці, згорів автомобіль.

Місцеві жителі повідомляли, зокрема, про атаку на морський порт — він знаходиться за 3 км від атакованого НПЗ. Підтверджень поки що немає.

Таким чином, з початку року ЗСУ атакували як мінімум 28 паливно-енергетичних об'єктів у 16 регіонах РФ. Частина була атакована кілька разів, наприклад, Рязанський НПЗ (тричі).