Сили Оборони відтіснили ворога на північ від Западного. Фото: DeepState

Сили Оборони України успішно відтіснили противника на північ від населеного пункту Западне. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.



Попри постійний тиск з боку російських військ, українські захисники докладають зусиль для стабілізації ситуації в цьому районі.



«Ворог не полишає спроб окупувати Фиголівку, досягнувши її околиць, а також чинить постійний тиск на Дворічну. Зафіксовано атаки в напрямку Кіндрашівки та Голубівки, проте російським силам не вдається домогтися істотного просування», - йдеться в повідомленні.



За інформацією аналітиків, останнім часом ситуація на цій ділянці покращується, зокрема завдяки змінам в організаційній структурі українських підрозділів. Очікується, що подальша стабілізація призведе до позитивної динаміки на фронті.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків проєкту DeepState ЗСУ відкинули російську армію на Покровському та Куп'янському напрямках.