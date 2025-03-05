Сили Оборони відтіснили ворога на північ від Западного

Сили Оборони України успішно відтіснили противника на північ від населеного пункту Западне. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
Попри постійний тиск з боку російських військ, українські захисники докладають зусиль для стабілізації ситуації в цьому районі.
«Ворог не полишає спроб окупувати Фиголівку, досягнувши її околиць, а також чинить постійний тиск на Дворічну. Зафіксовано атаки в напрямку Кіндрашівки та Голубівки, проте російським силам не вдається домогтися істотного просування», - йдеться в повідомленні.
За інформацією аналітиків, останнім часом ситуація на цій ділянці покращується, зокрема завдяки змінам в організаційній структурі українських підрозділів. Очікується, що подальша стабілізація призведе до позитивної динаміки на фронті.
Нагадаємо, за інформацією аналітиків проєкту DeepState ЗСУ відкинули російську армію на Покровському та Куп'янському напрямках.
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