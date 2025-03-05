Силы Обороны оттеснили врага к северу от Западного. Фото: DeepState

Силы Обороны Украины успешно оттеснили противника к северу от населенного пункта Западное. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.



Несмотря на продолжающееся давление со стороны российских войск, украинские защитники прилагают усилия для стабилизации ситуации в данном районе.



«Враг не оставляет попыток оккупировать Фиголовку, достигнув ее окраин, а также оказывает постоянное давление на Двуречную. Зафиксированы атаки в направлении Кондрашовки и Голубовки, однако российским силам не удается добиться существенного продвижения», — говорится в сообщении.



По информации аналитиков, в последнее время ситуация на этом участке улучшается, в том числе благодаря изменениям в организационной структуре украинских подразделений. Ожидается, что дальнейшая стабилизация приведет к положительной динамике на фронте.

Напомним, по информации аналитиков проекта DeepState ВСУ отбросили российскую армию на Покровском и Купянском направлениях.