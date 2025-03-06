У Краматорську росіяни обстріляли промзону та цивільну інфраструктуру

Під російський обстріл у Краматорську сьогодні вранці потрапила промзона та цивільна інфраструктура. Фото: соцмережі

Війська РФ сьогодні вранці обстріляли Краматорськ: є влучення в промзону та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

«Краматорськ зазнав ворожого обстрілу — промислова зона та цивільна інфраструктура. З'ясовуємо наслідки. Небезпека не минула!», — зазначив він.

Інформація про можливі руйнування та постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що в Краматорську сьогодні вранці, приблизно о 10:00, пролунали два потужні вибухи. За лічені хвилини до вибухів моніторингові канали попередили про пуск керованих авіабомб (КАБів) у бік Краматорська/Дружківки.