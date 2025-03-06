У Краматорську росіяни обстріляли промзону та цивільну інфраструктуру

Війська РФ сьогодні вранці обстріляли Краматорськ: є влучення в промзону та цивільну інфраструктуру.
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
«Краматорськ зазнав ворожого обстрілу — промислова зона та цивільна інфраструктура. З'ясовуємо наслідки. Небезпека не минула!», — зазначив він.
Інформація про можливі руйнування та постраждалих уточнюється.
Раніше повідомлялося, що в Краматорську сьогодні вранці, приблизно о 10:00, пролунали два потужні вибухи. За лічені хвилини до вибухів моніторингові канали попередили про пуск керованих авіабомб (КАБів) у бік Краматорська/Дружківки.
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