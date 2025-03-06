Ракети Storm Shadow стали безкорисними для України без розвідданих США — Daily Mail

Для наведення Storm Shadow, які у французькій комплектації називаються Scalp, необхідні дані розвідки, що надаються США. Фото: Defense News

Крилаті ракети британського виробництва Storm Shadow стали безкорисними для Збройних сил України після припинення передачі американських розвідувальних даних Україні. Про це пише британська газета Daily Mail.

Зазначається, що Київ покладається на американську супутникову розвідку та інше сучасне обладнання, яке допомагає точно наводити ракети на ціль.

Видання пише, що це завдасть величезного удару по здатності України захистити себе від вторгнення Росії.

«Ракети Storm Shadow, що поставляються Британією, безкорисні в Україні тепер, коли президент Трамп заблокував передачу американських розвідданих союзникам», — йдеться в публікації.

Газета уточнила, що для наведення Storm Shadow, які у французькій комплектації називаються Scalp, необхідні дані розвідки, що надаються США.

Раніше радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Уолц підтвердив, що США перестали ділитися розвідданими з Україною.

«Так, ми зробили крок назад», — сказав Уолц журналістам. Він додав, що адміністрація Трампа зупиняє та переглядає «всі аспекти» відносин між Києвом та Вашингтоном.

Як пише ВВС, як і раніше, неясно, чи йдеться про повне або часткове призупинення обміну розвідданими — а також як довго воно триватиме. Напередодні Sky News з посиланням на джерело повідомило, що йдеться про всі розвіддані.