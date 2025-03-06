Ракеты Storm Shadow стали бесполезны для Украины без разведданных США — Daily Mail

Для наведения Storm Shadow, которые во французской комплектации называются Scalp, необходимы предоставляемые США данные разведки. Фото: Defense News

Крылатые ракеты британского производства Storm Shadow стали бесполезны для Вооруженных сил Украины после прекращения передачи американских разведывательных данных Украине. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Отмечается, что Киев полагается на американскую спутниковую разведку и другое современное оборудование, помогающее точно наводить ракеты на цель.

Издание пишет, что это нанесет огромный удар по способности Украины защитить себя от вторжения России.

«Поставляемые Британией ракеты Storm Shadow бесполезны в Украине теперь, когда президент Трамп заблокировал передачу американских разведданных союзникам», — говорится в публикации.

Газета уточнила, что для наведения Storm Shadow, которые во французской комплектации называются Scalp, необходимы предоставляемые США данные разведки.

Ранее советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц подтвердил, что США перестали делиться разведданными с Украиной.

«Да, мы сделали шаг назад», — сказал Уолц журналистам. Он добавил, что администрация Трампа приостанавливает и пересматривает «все аспекты» отношений между Киевом и Вашингтоном.

Как пишет ВВС, по-прежнему неясно, идет ли речь о полной или частичной приостановке обмена разведданными — а также как долго она продлится. Накануне Sky News со ссылкой на источник сообщил, что речь идет обо всех разведданных.