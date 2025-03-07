FPV-дрони з морського безпілотника вразили ЗРК РФ у тилу. Фото: кадр із відео

Українські FPV-дрони, запущені з морського безпілотника, знищили російські зенітні ракетні комплекси «Оса-АКМ» і «Стрела-10» у тилу противника. Відео ударів опублікував телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».



Застосування таких дронів демонструє нову тактику ЗСУ в боротьбі з ворожою ППО, даючи змогу ефективно знищувати цілі навіть у глибині окупованої території.



Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 150 осіб.