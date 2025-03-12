У США підтвердили, що відновлюють обмін розвідданими з Україною

У США підтвердила, що обмін американськими розвідданими з Україною відновлюють. Фото: Вікіпедія

Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила, що пауза в обміні розвідувальними даними з Україною припинилася. Про це вона повідомила у соцмережі Х.



«Завдяки лідерству президента США Дональда Трампа ми стали на один значний крок ближче до завершення кровопролитної війни в Україні. За вказівкою президента, пауза в обміні розвідданими з Україною припинилася», — заявила вона.



Крім того, портал «Мілітарний» повідомив, що американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновлює акаунти українських користувачів GEGD.





Йдеться про програму Global Enhanced GEOINT Delivery від уряду США, яка надає доступ до комерційних супутникових зображень, які були призначені та зібрані урядом США.



Раніше ми писали, що відновилося транспортування американської зброї з польської Ясьонки до України.