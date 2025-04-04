Зеленський: Росія цілеспрямовано вдарила по Херсонській ТЕЦ

Росія завдала удару FPV-дроном по Херсонській ТЕЦ — і це був не випадковий обстріл, вважає президент України Володимир Зеленський.



«Сьогодні в Херсоні — черговий цілеспрямований удар російського FPV-дрону по енергетичному об'єкту, Херсонській теплоелектроцентралі. Такі атаки невипадкові. Росіяни чудово знають, куди завдають ударів, і що це об'єкт енергетичної інфраструктури, який має бути захищений від атак відповідно до тих обіцянок, які вони давали американській стороні», — сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні.



Він наголосив, що обіцянки Москви традиційно закінчуються ударами: «Ракети, дрони, бомби, артилерія — ось чим закінчується будь-яка російська дипломатія. Для них слово "дипломатія" нічого не означає».



На думку президента, єдиною дієвою відповіддю може бути посилення тиску на Росію.



«Необхідний достатній тиск, щоб вони відчували наслідки кожного обману, кожного удару, кожного дня, коли від їхніх дій гинуть люди і триває війна», — підсумував він.

На цей час Росія не дотримується енергетичного перемир'я, попри раніше дані обіцянки, у тому числі — в рамках дипломатичних сигналів США.

Війська РФ продовжують завдавати ударів по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури України, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе (FPV), ракет і авіабомб, що планують.

Окрім удару по Херсонській ТЕЦ, було зафіксовано й інші атаки на енергетичну інфраструктуру України. У ніч на 4 квітня Харків зазнав атаки шістьма дронами-камікадзе типу «Шахед», внаслідок чого загинуло 5 людей, а 34 отримали поранення. Також російські війська завдали удару балістичними ракетами по Кривому Рогу, що також призвело до руйнувань і жертв серед мирного населення.