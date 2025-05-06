У Добропіллі ударами «Шахедів» пошкоджено храм

Внаслідок ранкового удару двох російських «Шахедів» у Добропіллі пошкоджено храм, повідомило Покровське вікаріатство.



«О 6:18 внаслідок прямого влучення двох ворожих безпілотників було пошкоджено храм Преподобного Амвросія Оптинського в місті Добропілля», — йдеться у повідомленні.





Влітку 2024 року Донецька обласна адміністрація підрахувала, що в регіоні 110 церковних споруд пошкоджено внаслідок російських атак. Про це повідомили у пресслужбі ВА.



Під обстрілами були: Державний історико-архітектурний заповідник, розташований у Святогірську; Храм Усіх Святих (Бахмут); Свято-Миколаївський храм (Бахмут); Покровська церква (село Кліщеївка); Церква Різдва Пресвятої Богородиці (селище Новоекономічне), Храм Святителя Миколая Чудотворця (Авдіївка); Храм Чуда Архангела Михайла (село Новомихайлівка); Свято-Дмитріївський храм (селище Верхньоторецьк); Свято-Георгіївський храм (село Олександро-Шультіно).



У лютому 2025 року ми повідомляли, що війська РФ знищили дерев'яну церкву Різдва Пресвятої Богородиці у селі Андріївка Волноваського району Донецької області.