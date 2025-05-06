Троє людей загинули, 15 поранені у Донецькій області за добу через російські обстріли

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 5 травня. Фото: ОВА

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про наслідки російських атак за минулу добу. Загинули щонайменше три особи, ще щонайменше 15 — дістали поранень.

«У Покровському районі у Мирнограді загинула людина, шестеро поранено. У Новоекономічному – один загиблий, у Новому Шаховому та Білицькому – поранені. У Краматорську поранено двох, у Новодонецькому — трьох, в Іванопіллі — один загиблий та двоє поранені», — розповів Філашкін.

Також зафіксовано численні руйнування будинків, адміністративних будівель, промислових об'єктів та складів у населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів.