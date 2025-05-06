ППО збила 9 «Шахедів» над Одесою в ніч на 6 травня

Момент знищення «Шахеда» над Одесою. Фото: кадр із відео

Дев'ять ворожих ударних безпілотників типу «Шахед» збили в ніч на 6 травня 2025 року воїни мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади. Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».







Раніше окупанти запустили реактивний ударний БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської та Миколаївської областей.



Вибух прогримів у межах Миколаївського району. За даними Monitor, було застосовано один реактивний ударний БпЛА «Бандероль».



З 21:30 5 травня Росія атакувала територію України 136 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами різних типів.



Нагадаємо, раніше сьогодні було підтверджено, що силами ППО по всій Україні збито 54 ударні БпЛА типу «Шахед», а також безпілотники інших типів — на сході, півночі, півдні та в центрі країни.