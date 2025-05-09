На параді «перемоги» поруч із Путіним сидів учасник окупації Маріуполя

Окупанта Маріуполя помітили поряд з Путіним на параді.

На параді «перемоги» поруч із Володимиром Путіним сидів учасник окупації Маріуполя — Владислав Головін. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.



Головін є морпіхом 810-ї окремої гвардійської бригади Чорноморського флоту РФ. За даними Центру, під час окупації Маріуполя військовослужбовці цього підрозділу скоювали воєнні злочини, про що свідчать задокументовані дані.



У РФ Головіна зробили зіркою пропаганди так званої «СВО», а торік він очолив центральний штаб «Юнармії» — російського аналога гітлерюгенда.



Центр протидії дезінформації підкреслює, що Кремль цілеспрямовано героїзує військових злочинців. Раніше повідомлялося про прославлення 155-ї бригади російських морпіхів, причетних до злочинів проти мирного населення під час окупації Бучі.

Нагадаємо, на параді в Москві поряд із Путіним посадили ветеранів Українського та Білоруського фронтів.