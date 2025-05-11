На донецьких напрямках не припиняються ворожі атаки — Генштаб ЗСУ

Триває 1173 доба повномасштабного вторгнення країни-агресора. За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу загалом зафіксовано 161 бойове зіткнення, 63 авіаудари, 4000 обстрілів.



Зокрема:



На лиманському напрямі ворог атакував вісім разів. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Чернещина, Ольгівка, Рідкодуб, Нове, Зелена Долина та поблизу Ямполівки та Копанок.



На Краматорському напрямку зафіксовано дев'ять бойових зіткнень поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та у бік Білої Гори, Травневого та Предтечиного.



На Торецькому напрямку ворог атакував 12 разів у районах населених пунктів Дружба, Торецьк, Щербинівка та у бік Діліївки.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових та наступальних дій агресора у бік населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Котлярівка, Мирне, Зоря та поблизу населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Лісівка, Даченське, Звєрєво, Котлине, Новосервер Преображенка, Андріївка.