В Офісі президента заявили про готовність змінити документи, які забороняють переговори з Путіним

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: Офіс президента

В Україні готові змінити документи, які забороняють переговори з Путіним, якщо він приїде на переговори до Стамбула.

Про це радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив в ефірі The Breakfast Show.

Він зазначив, що у разі, якщо Володимир Путін приїде на переговори до Стамбула, до українських документів, які забороняють переговори з президентом РФ, «буде внесено юридичні корективи».

Подоляк додав, що якщо Путін не приїде до Стамбула, можлива технічна зустріч на нижчому рівні, але її сенс «не зовсім зрозумілий», оскільки «ніяких суттєвих питань там не вирішуватиметься».

Нагадаємо, раніше Подоляк повідомив, що у Стамбулі 15 травня президент України Володимира Зеленського готовий зустрітися лише особисто з Путіним.