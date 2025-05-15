Пілоти дронів знищили танкові колони та штурмові групи росіян під Покровськом: у НГУ показали відео

Знищена російська колона танків на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Загін безпілотних систем «Тайфун» НГУ відпрацював по живій силі та техніці російської армії на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Національної гвардії України.



В результаті уражені танкові колони, гармати, бронетехніка, штурмові мотоциклетні групи, автомобілі з особовим складом та піхота.



«Останній тиждень став особливо результативним для підрозділу: екіпажі вміло обходять РЕБ, працюють по незахищених ділянках техніки, завдаючи ворогу все більших втрат», – зазначили у НГУ.

Нагадаємо, що ЗСУ дронами знищили російські танки на Новопавлівському напрямку.