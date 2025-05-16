У Кам'янському районі прогримів вибух: ЗСУ зафіксували запуск «Іскандера»

У Кам'янському районі Дніпропетровської області зафіксовано вибух, який став результатом удару балістичною ракетою «Іскандер-М». Про це повідомив канал моніторингу ворожої авіації Monitor.
За три хвилини до удару Повітряні Сили ЗС України попередили про можливе застосування балістичного озброєння зі сходу.
«Ракета — на Дніпропетровщині! Кам'янське — укриття!», - повідомило командування ПС ЗСУ.
Інформація про постраждалих і масштаб руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, у ніч на 16 травня російські війська атакували територію України 112 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
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