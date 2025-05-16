В Каменском районе прогремел взрыв: ВСУ зафиксировали запуск «Искандера»

В Каменском районе Днепропетровской области зафиксирован взрыв, который стал результатом удара баллистической ракетой «Искандер-М». Об этом сообщил канал мониторинга вражеской авиации Monitor.



За три минуты до удара Воздушные Силы ВС Украины предупредили о возможном применении баллистического вооружения с востока.



«Ракета — на Днепропетровщине! Каменское — укрытие!», — сообщило командование ВС ВСУ.



Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

Напомним, в ночь на 16 мая российские войска атаковали территорию Украины 112 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.