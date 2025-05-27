У Слов'янську та Краматорську пролунали вибухи

Сьогодні у Слов'янську пролунали вибухи. Фото: соцмережі

Вранці 27 травня у Слов'янську Донецької області близько 11:30 було чути щонайменше три вибухи, повідомив кореспондент «Новин Донбасу».

Місцеві жителі публікують у мережі фото клубів диму. Офіційних коментарів від влади на цю годину не надходило.

Вночі вибухи пролунали також у сусідньому Краматорську.

Начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що станом на 12:00 відомо про одного пораненого мешканця Краматорська внаслідок нічного удару — це жінка 2002 року народження.

«Їй надається вся необхідна медична допомога», — зазначив Гончаренко.