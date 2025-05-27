Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У Слов'янську та Краматорську пролунали вибухи

27 травня 2025, 13:03

У Слов'янську та Краматорську пролунали вибухи

Сьогодні у Слов'янську пролунали вибухи. Фото: соцмережі Сьогодні у Слов'янську пролунали вибухи. Фото: соцмережі

Вранці 27 травня у Слов'янську Донецької області близько 11:30 було чути щонайменше три вибухи, повідомив кореспондент «Новин Донбасу».

Місцеві жителі публікують у мережі фото клубів диму. Офіційних коментарів від влади на цю годину не надходило.

Вночі вибухи пролунали також у сусідньому Краматорську.

Начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що станом на 12:00 відомо про одного пораненого мешканця Краматорська внаслідок нічного удару — це жінка 2002 року народження.

«Їй надається вся необхідна медична допомога», — зазначив Гончаренко.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Слов'янськ Вибухи Краматорськ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:21
РФ впроваджує у школах на ТОТ підручники з дронів
23:01
У захопленому Маріуполі розпилюють на металолом машинобудівного гіганта «Азовмаш»: у міськраді розповіли, що відомо
23:00
Головне за день: Україні дозволили далекобійні удари. Трамп пригрозив санкціями Путіну
21:39
На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя, якого окупанти підозрюють у «фінансуванні "Азова"»
17:47
ЗСУ накрили ЗРК «Тор» дроном «Баба Яга» під Мелітополем
13:29
Дрон атакував будинок «мера» окупованого міста у Запорізькій області
22:44
Україні повернули зрадника, який у 2021 році здався «ДНР»
21:30
Головне за день: Завершено обмін «1000 на 1000». Атаки РФ забрали життя 12 людей у 13 регіонах
18:04
Командування «ДНР» відправляє поранених військових з бригади імені Захарченка на штурми
11:16
Українські розвідники знищили пальне окупантів
21:00
Головне за день: Обмін продовжується. ГУР зафіксовало масові страти військовополонених
13:08
Вибух у центрі Донецька: постраждали дорослі та дитина
23:22
Головне за день: Розпочався обмін полоненими. Окупанти обмежили права херсонців на майно
22:03
В окупації: річковий потік пішов Ново-Калинівкою
21:33
«ДНР» завила про наліт безпілотників на Макіївку минулої ночі
19:08
РФ вирішила розробляти безпілотники на заводі Луганська
18:35
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
16:48
Переселенцям із Херсонщини російська влада заборонила продавати нерухомість
16:38
У «ДНР» визнали: гарячої води в Донецьку поки що не буде, а комунальників не вистачає на третину
15:20
Загарбники мають намір знести близько 10 тисяч приватних будинків у Маріуполі
усі новини
14:48
РФ просувається біля Біловодів, Кам'янки та Котлярівки — DeepState
14:29
У Слов'янській МВА повідомили про наслідки російського обстрілу
13:59
Росія посилила обстріл України у відповідь на пропозицію про перемир'я — Сибіга
13:48
ЗСУ накрили касетним ударом окупантів у глибокому тилу
13:26
Москва передасть Києву меморандум із пропозиціями про закінчення війни
13:03
У Слов'янську та Краматорську пролунали вибухи
12:25
Канцлер та віце-канцлер ФРН зробили суперечливі заяви про дозвіл Україні бити далекобійними ракетами
12:12
Міноборони допустило до використання «антидроновий пістолет»
11:28
У Слов'янську п'яний водій в'їхав у тролейбус
11:21
РФ впроваджує у школах на ТОТ підручники з дронів
10:40
Росія 22 рази обстріляла Донеччину: є загиблий і поранені
10:18
Вітер обірвав дроти у Слов'янську: частина міста залишається без світла
09:45
Вночі росіяни обстріляли Краматорськ: пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру
09:44
МіГ-29 ЗСУ вдарив по будівлі ФСБ у Бєлгородській області
09:23
ППО України збила 43 «Шахеди» під час нічної атаки РФ
23:01
У захопленому Маріуполі розпилюють на металолом машинобудівного гіганта «Азовмаш»: у міськраді розповіли, що відомо
23:00
Головне за день: Україні дозволили далекобійні удари. Трамп пригрозив санкціями Путіну
22:35
ЗСУ за два дні відбили три штурми на відрізку Новопавлівського напрямку: війська РФ використовували хитрощі
21:59
У парку Краматорська виявили російський ударний дрон
21:39
На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя, якого окупанти підозрюють у «фінансуванні "Азова"»
усі новини
ВІДЕО
Удар по скупченню окупантів. Фото: кадр із відео ЗСУ накрили касетним ударом окупантів у глибокому тилу
27 травня, 13:48
Удар авіабомб AASM HAMMER. Фото: кадр із відео МіГ-29 ЗСУ вдарив по будівлі ФСБ у Бєлгородській області
27 травня, 09:44
Знищена російська техніка Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ за два дні відбили три штурми на відрізку Новопавлівського напрямку: війська РФ використовували хитрощі
26 травня, 22:35
Знищений російський танк на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ на підступах до укріплень знищили танки та БМП російської армії на Новопавлівському напрямку
26 травня, 20:31
Наслідки атаки БПЛА на хімкомбінат «Азот» у Тульській області РФ. Фото: кадр із відео У Росії після атаки дронів повністю призупинив роботу хімкомбінат: стався витік азотної кислоти
26 травня, 19:43
Точний скид по ЗРК РФ. Фото: кадр із відео ЗСУ накрили ЗРК «Тор» дроном «Баба Яга» під Мелітополем
26 травня, 17:47

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір