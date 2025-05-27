В Славянске и Краматорске прогремели взрывы

Сегодня в Славянске прогремели взрывы. Фото: соцсети

Утром 27 мая в Славянске Донецкой области около 11:30 было слышно как минимум три взрыва, сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».

Местные жители публикуют в сети фото клубов дыма. Официальных комментариев от властей этому часу не поступало.

Ночью взрывы прогремели и в соседнем Краматорске.

Начальник городской военной администрации Александр Гончаренко сообщил, что по состоянию на 12:00 известно об одном раненом жителе Краматорска в результате ночного удара — это женщина 2002 года рождения.

«Ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь», — отметил Гончаренко.