Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У Костянтинівському УГГ спростували чутки про відключення газу з 1 червня

30 травня 2025, 14:14

У Костянтинівському УГГ спростували чутки про відключення газу з 1 червня

У Костянтинівському УГГ спростували чутки про відключення газу з 1 червня

У константинівських чатах сьогодні з'явилися повідомлення про можливе відключення газу з 1 червня.

Кореспондент «Новин Донбасу» зв'язався з представником Костянтинівського управління газового господарства (УГГ) та отримав коментар із цього приводу.

«Офіційного підтвердження чи наказу про припинення [газопостачання] ми не маємо. Тому ми не можемо підтвердити цю інформацію», — сказали в УГГ.

На офіційних сторінках «Донецькоблгазу» та Костянтинівської міської військової адміністрації також немає жодних повідомлень про можливе відключення газопостачання у Костянтинівці з 1 червня.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Костянтинівка газ газопостачання Відключення
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:55
На газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому пролунав вибух
00:14
Головне за день: РФ окупувала Зелене поле. У Ставрополі вбито майора, причетного до бомбардування Маріуполя
00:12
На Луганщині окупанти схопили громадянина України
21:15
В Україні судитимуть учасника так званої «самооборони Криму»
16:16
З окупованої Херсонщини повернули двох сиріт в Україну
13:03
На реалізацію закону про компенсації ВПО за зруйноване житло потрібно 3,3 трлн гривень
00:00
Лісова пожежа охопила околиці Сіверскодонецька — згоріли десятки гектарів
23:35
Головне за день: Переговори у Стамбулі 2 червня. РФ атакувала Костянтинівку тричі за добу
22:43
Окупаційна армія на Сумщині захопила кілька сіл
19:30
У Маріуполі на місці кладовища окупаційна влада зробила звалище будівельного сміття
16:20
Окупаційна влада не змогла подолати дефіцит рятувальників
15:12
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:14
Головне за день: Захоплення чотирьох сіл на Сумщині. Німеччина заперечує нові рішення щодо зброї
18:03
Запорізьку АЕС Росія хоче підключити до своєї енергосистеми — NYT
16:57
«Главу» окупованої Нової Каховки Віталія Гуру звільнено за «негідну поведінку»: він заарештований
16:28
Росіяни захопили 4 населені пункти на Сумщині — ОВА
11:21
РФ впроваджує у школах на ТОТ підручники з дронів
23:01
У захопленому Маріуполі розпилюють на металолом машинобудівного гіганта «Азовмаш»: у міськраді розповіли, що відомо
23:00
Головне за день: Україні дозволили далекобійні удари. Трамп пригрозив санкціями Путіну
21:39
На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя, якого окупанти підозрюють у «фінансуванні "Азова"»
усі новини
15:57
Українські медики отримають 200 тисяч за роботу в селах та прифронтових зонах — умови
15:45
Китай відмовився прийняти супертанкер із російською нафтою
15:42
Український меморандум про мир: Келлог схвалив, а Москва мовчить до зустрічі у Стамбулі
15:17
«Спецоперація» у Владивостоці: російська влада заявила про вибух балона, але район — військова зона
15:14
Українська ППО знищила новітній реактивний дрон РФ над Чорним морем: у ГУР показали кадри
14:55
На газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому пролунав вибух
14:51
У Кремлі назвали умови для зустрічі Зеленського, Путіна та Трампа
14:28
Російська армія вдарила по місту Білицьке на Донеччині: загорілася п'ятиповерхівка
14:14
У Костянтинівському УГГ спростували чутки про відключення газу з 1 червня
13:50
Удар «шахеда» по п'ятиповерхівці у Білозерському: зруйновані три верхні поверхи, під завалами можуть бути люди
13:28
Росіяни скинули на Дружківку авіабомбу
12:53
Росія заманює з окупованого Луганська підлітків на виробництво «шахедів» у Татарстані – ОВА
11:48
США не відправлятимуть свою делегацію на другий раунд переговорів між Росією та Україною — ЗМІ
11:05
За добу війська РФ 50 разів обстріляли населені пункти Донецької області — ОВА
10:44
Російські війська окупували два села у Донецькій області: одне з них біля кордону з Дніпропетровщиною – DeepState
10:33
У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих російських дронів за ніч
10:08
США готові припинити розширення НАТО до кордонів РФ, а вступ України до альянсу «не обговорюється» — Келлог
09:52
Українські війська знищили російський склад ПММ: командувач НГУ показав відео
09:38
Військові РФ знову обстріляли Слов'янськ
09:37
Армія РФ за добу вдарила по кількох населених пунктах Донеччини: загинула одна людина, ще 10 – поранені
усі новини
ВІДЕО
Робота української ППО по новітньому дрону РФ над Чорним морем. Фото: кадр із відео Українська ППО знищила новітній реактивний дрон РФ над Чорним морем: у ГУР показали кадри
30 травня, 15:14
В окупованому Єнакієвому Донецької області пролунав вибух. Ілюстративне фото На газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому пролунав вибух
30 травня, 14:55
Знищений російський склад ПММ. Фото: кадр із відео Українські війська знищили російський склад ПММ: командувач НГУ показав відео
30 травня, 09:52
Наслідки масованої атаки «шахедів» на Харків. Фото: Харківська міськрада «Шахеди» вночі масовано атакували Харків: пошкоджені десятки будинків та тролейбусів, є постраждалі
30 травня, 09:18
На Луганщині окупанти схопили громадянина України На Луганщині окупанти схопили громадянина України
30 травня, 00:12
Ексгумація на Донеччині. Фото: Дмитро Глушко, «Війна не питає, де ти впав»: як команда «Плацдарм» знаходить тіла загиблих навіть за роки
29 травня, 21:17

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір