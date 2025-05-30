У Костянтинівському УГГ спростували чутки про відключення газу з 1 червня

У константинівських чатах сьогодні з'явилися повідомлення про можливе відключення газу з 1 червня.

Кореспондент «Новин Донбасу» зв'язався з представником Костянтинівського управління газового господарства (УГГ) та отримав коментар із цього приводу.

«Офіційного підтвердження чи наказу про припинення [газопостачання] ми не маємо. Тому ми не можемо підтвердити цю інформацію», — сказали в УГГ.

На офіційних сторінках «Донецькоблгазу» та Костянтинівської міської військової адміністрації також немає жодних повідомлень про можливе відключення газопостачання у Костянтинівці з 1 червня.