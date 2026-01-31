У Донецькій області протягом минулої доби через обстріли загинули двоє людей

Ілюстративне фото

За повідомленням Донецької обласної військової адміністрації за даними на ранок 31 січня минулої доби в результаті російських обстрілів загинули 2 особи: у Райгородку та Олексієво-Дружківці.

Ще 3 особи дістали поранення — одна у Райгородку та дві у Дружківці.

За даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення РФ в область загинули 3996 мирних жителів, ще 8832 особи дістали поранення.

Загальна статистика жертв наводиться без урахування тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи.