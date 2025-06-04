Під час атаки на стратавіацію РФ в операції «Павутина» уражено два А-50

Літак ДРЛО А-50 в об'єктиві дрона СБУ. Фото: СБУ

З'явилися нові подробиці операції «Павутина». Щодо кожного з 41 ураженого борту є відео з FPV-дронів, однак частина записів потребує додаткової верифікації через низьку якість. Про це повідомили OSINT-аналітики спільноти «КіберБорошно».



За їхніми даними, було уражено два активних літаки ДРЛО А-50 зі складу 610-го Центру бойового застосування та перенавчання льотного складу. Один із них — RF-50608, уже зазнав атаки в Білорусі, був відремонтований, але тепер, після влучання кількох дронів, його відновлення малоймовірне.



«Номер другого борту уточнюється, але, найімовірніше, це RF-50601, помічений у польотах у березні 2025 року. Є й альтернативна версія — RF-94268. Таким чином, уражено 2 з 4 діючих А-50», — йдеться в аналізі.



Крім того, за попередньою інформацією, один Ту-160 отримав незначні пошкодження від уламків під час детонації.

Раніше СБУ показала унікальні кадри знищення авіації РФ. Також спецслужба продемонструвала момент початку операції.



Нагадаємо, вранці 26 лютого 2023 року в Білорусі на військовому аеродромі «Мачулищі» пролунали два вибухи. Тоді постраждали передня та центральна частини літака А-50, була пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.