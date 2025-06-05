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«Білі янголи» вивезли з-під обстрілів 93-річну жінку

05 червня 2025, 14:35

«Білі янголи» вивезли з-під обстрілів 93-річну жінку

Евакуація під вогнем РФ. Фото: кадр із відео Евакуація під вогнем РФ. Фото: кадр із відео

Між обстрілами екіпаж «Білих янголів» евакуював із Лиманщини чотирьох людей, найстаршій з яких — 93 роки. Про це повідомляє Краматорське районне управління поліції Донецької області.



Заявки на евакуацію надійшли із села Шандриголове, розташованого менш ніж за 10 км від лінії фронту. Поліцейські вивезли немобільну жінку в супроводі її дочки. Під час евакуації іншої тяжко хворої мешканки офіцерам вдалося вмовити на виїзд і її сина.

Село Шандриголове щодня потерпає від ворожої артилерії та атак дронів. Зараз там залишаються близько 60 людей. Поліція спільно з волонтерами продовжує евакуювати мирних жителів і допомагає їм облаштуватися в безпечніших регіонах.

Цього разу «Білі янголи» врятували 65-річну місцеву жительку та її лежачу 93-річну матір. Будинок сім'ї пошкоджено внаслідок російських обстрілів.

«Терпіли, чекали дива. Вже немає сил терпіти», - розповіли евакуйовані.

Поліцейські передали жінок волонтерам, які доправили їх у Полтавську область. Із собою вони взяли кішку і собаку.

Також з-під обстрілу було вивезено 75-річну жінку, яка пересувається за допомогою ходунків. Поки вантажили речі в бронекапсулу, правоохоронцям вдалося переконати на евакуацію і її 51-річного сина. За допомогою волонтерів родина вирушила на Харківщину.

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