РФ знову обстріляла Краматорськ: є пошкодження

Російські військовослужбовці вдруге атакували Краматорськ Донецької області. Під удар потрапила центральна частина міста. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



За попередньою інформацією, окупанти застосували ударний БПЛА «Молнія».



«Станом на 14:20 потерпілих не виявлено, але є пошкодження багатоквартирного сектору», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що наразі встановлюють остаточні наслідки.



Раніше ми писали, що окупанти вночі вдарили по Краматорській промисловій зоні.