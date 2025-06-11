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На окупованій Луганщині закрили копанку — вона не платила до казни «ЛНР»

11 червня 2025, 13:50

На окупованій Луганщині закрили копанку — вона не платила до казни «ЛНР»

В Антрацитівському районі Луганської області (тимчасово окупована територія) угруповання «ЛНР» заявило, що припинило незаконний видобуток вугілля.

Йдеться про нелегальну шахту або копанку, яка функціонувала в обхід усіх «юридичних процедур», встановлених окупаційною адміністрацією. Імен підозрюваних не називають, проте повідомляється, що «слідчі дії продовжуються».

Подібне за змістом повідомлення також поширилося в регіональних Telegram-каналах, де користувачі припускають, що такий видобуток може бути частиною тіньової схеми за участю членів окупаційної адміністрації «ЛНР».

У копанці видобували вугілля із застосуванням спеціалізованої техніки, але без «ліцензії» та необхідних дозвільних документів від «ЛНР». Угруповання вилучило у підозрюваних понад 45 тонн вугілля та спецтехніку.

Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну «ЛНР» фактично узаконила копанки — так звані малі вугледобувні підприємства через свої «законодавчі акти» та «патентну систему». Власники копанок мають офіційно зареєструватися, отримати патент та сплачувати податки, включаючи соцвнески.

За аналогічною схемою надійшла і окупаційна адміністрація «ДНР», проводячи спрощену реєстрацію малих вугледобувних підприємств.

Згідно з українським законодавством, копанки є незаконними, оскільки в них часто не дотримуються правил охорони праці. До окупації на Донбасі правоохоронці також часто виявляли незаконний видобуток вугілля.

Окупаційна адміністрація «ЛНР» заявила, що від шахтарів через 10 років надходять скарги про заборгованість із зарплат на підприємствах «Луганськвугілля» та «Донбасантрацит». Борги утворилися на українських державних підприємствах у 2014–2015 роках, коли в регіоні велися перші бойові дії. Угруповання «ЛНР» посилається на те, що ці підприємства не були зареєстровані на окупованій території Луганщини. А інформації щодо виплат заробітної плати в рамках української юрисдикції «ЛНР» не має.

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