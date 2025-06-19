Окупанти скинули авіабомбу на міськраду у Сіверську

Росіяни атакували Сіверськ Фото: Вільне радіо

Російські війська 18 червня вдарили по Сіверську Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено міську раду. Про це повідомив голова Сіверської МВА Олексій Воробйов, передає «Вільне радіо».



За його словами, росіяни використали авіаційну бомбу. На момент атаки у приміщенні не було нікого, тож обійшлося без жертв.



«На 90% зруйновано будівлю – били КАБами, обвалилися конструкції. Ніхто не постраждав, був сторож, але сховався у безпечному місці», — розповів Воробйов.



Як зазначається, у приміщенні міської ради раніше функціонував пункт видачі гуманітарної підтримки. Наступного тижня планують розпочати новий гуманітарний пункт.



Зазначимо, що 19 червня з 04:30 до 05:30 російська армія зі ствольної артилерії вдарила по місту Костянтинівка Донецької області.

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