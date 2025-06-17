Окупанти вбили цивільного у прифронтовому Покровську

Російська армія 16 червня вдарила по прифронтовому Покровську. Внаслідок атаки загинув місцевий житель. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«О 16:00 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл (тип озброєння встановлюється) західної частини р. Покровськ, внаслідок чого загинув чоловік 1968 року народження», — йдеться у повідомленні.



Окрім того, росіяни пошкодили приватний будинок.



У відомстві уточнили, що о 12:00 у місті Родинське FPV-дрон знищив автомобіль «ГАЗЕЛЬ», який знаходився в оренді КП «Господар» Покровської міської ради. Інформація про постраждалих не надходила.



Також надійшла інформація, що 15 червня у західній частині міста Покровськ ворожим обстрілом зруйновано приватний будинок, а у північній частині Покровська FPV-дроном пошкоджено приватне авто Seat Leon. Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що в ніч проти вівторка 17 червня внаслідок російських ударів по Києву постраждали понад два десятки об'єктів. Загалом у столиці України загинуло 14 людей, ще як мінімум 55 отримали поранення.

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