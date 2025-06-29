Льотчик F-16 Максим Устименко загинув під час масованої атаки

Під час відбиття російської атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко. Фото: Вікіпедія

У ніч на 29 червня під час відбиття російської атаки загинув український льотчик 1 класу та пілот F-16 підполковник Максим Устименко. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що пілот застосував весь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак отримав пошкодження і почав втрачати висоту.



«Максим Устименко зробив все можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватися не встиг», — резюмували у Повітряних силах.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 29 червня масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Усього росіяни використали 537 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 475 цілей.

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