Окупанти глушать зв'язок біля аеродрому в Саках — АТЕШ

Безпілотник ЗСУ над Кримом.

Окупанти в Саках глушать мобільний зв'язок через страх удару по аеродрому. Про це повідомляє рух опору українців і кримських татар «АТЕШ».



Агенти «АТЕШ», які діють у Саках, зазначають, що росіяни почали пригнічувати мобільний зв'язок поблизу військового аеродрому. За даними інформаторів, причиною стало посилення страху перед ударами з боку Сил оборони України.



Аеродром у Саках залишається ключовим об'єктом розміщення ворожої авіації та техніки. Останніми тижнями туди перекинуто додаткове обладнання — засоби ППО та паливні ємності.



Придушення зв'язку окупанти використовують для маскування активності та запобігання витоку інформації про переміщення техніки.

Раніше повідомлялося про паніку серед окупантів у Криму після успішного удару по російській радіолокаційній станції 96Л6Е в районі населеного пункту Саки 25 квітня.



Пізніше стало відомо, що окупаційні війська посилюють заходи безпеки на військовому аеродромі в окупованому Криму.