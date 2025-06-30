Українські війська просунулися у Часовому Яру – ISW

Ситуація у Часовому Яру. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися у місті Часів Яр Донецької області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні дані, опубліковані 28 та 29 червня, свідчать про те, що українські сили просунулися в центральній частині Часового Яру та на південний схід від села Біла Гора.



За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Краматорському напрямку зафіксували п'ять боєзіткнень поблизу Часового Яру та Білої Гори.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися і відтіснили російську армію далі від Сум.