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Два удари за ранок: дрони атакували ТЦК у Кременчуці та бургерну у Миколаєві

06 липня 2025, 11:25

Два удари за ранок: дрони атакували ТЦК у Кременчуці та бургерну у Миколаєві

Два удари за ранок: дрони атакували ТЦК у Кременчуці та бургерну у Миколаєві

Два удари зранку: Кременчук та Миколаїв зазнали атак безпілотників. Про це повідомили Сухопутні війська України та відповідно миколаївські ЗМІ.

Вранці 6 липня, близько 9:35, у Кременчуці Полтавської області було зафіксовано влучення безпілотників до будівель у центрі міста. Один із ударів припав на територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який виконує функції військкомату, другий — по житловому будинку, розташованому поруч.

За попередніми даними, серед військових та співробітників центру постраждалих та загиблих немає. На місці події працюють екстрені служби. Інформація про можливі жертви та масштаби руйнувань уточнюється, йдеться у повідомленні.

Очевидці повідомляють про серію гучних вибухів та густий дим, який піднімався над будівлею. За попередньою інформацією, атака могла бути здійснена із застосуванням дронів-камікадзе, імовірно типу «Герань», які раніше вже використовувалися проти подібних об'єктів.

Цього ж дня в центрі Миколаєва зафіксовано попадання дрона по закладу громадського харчування — бургерної, та приватного житлового будинку.

Пошкоджено також банк та салон краси. Уламки «шахеда» впали прямо в межах міста. Це потрапило на відео, опублікованих очевидцями у соцмережах.

Наслідки удару по Миколаєву. ФОТО: «Новини Миколаєва»

Екстрені служби продовжують роботу на місцях ударів, наслідки атак уточнюються.

ТЕГИ

Місця
Миколаїв Кременчук
Організації
ТЦК
@novosti.dn.ua

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