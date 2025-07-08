Армія РФ обстріляла Костянтинівку: повідомляють про «приліт» у 14-поверховий будинок

В один із 14-поверхових будинків у центрі міста Костянтинівка Донецької області сьогодні вдарив російський боєприпас. Ілюстративне фото

Місто Костянтинівка Донецької області сьогодні вкотре зазнало російського обстрілу. Місцеві жителі повідомляють про влучання боєприпасу у 14-поверховий будинок на вулиці Свободи (колишня вулиця Ломоносова).

Зазначається, що на місці удару видніється дим.

Офіційної інформації про руйнування та постраждалих до цієї години не надходило.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу міста Костянтинівка вдень 6 липня загинуло четверо людей, у тому числі сімейна пара.