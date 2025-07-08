ЗСУ вдарили дроном Vampire по авто окупантів поблизу Малинівки

Вибух авто окупантів у районі Малинівки.

Завдяки дистанційному мінуванню та скиданням боєприпасів із дрона-«бомбера» Vampire вдалося вразити кілька легкових автомобілів, на яких російські окупанти здійснювали штурмові дії. Про це повідомив військовий архів кадрів російсько-української війни.



Удар було завдано на Покровському напрямку, поблизу села Малинівка Донецької області.



Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на цій ділянці фронту Сили оборони зупинили 68 штурмових і наступальних спроб агресора в районах 13 населених пунктів, зокрема й Новоекономічному, що за вісім кілометрів від Малинівки.



Раніше українська авіація знищила пункт управління російської армії на окупованому Запоріжжі.